بلاغ للمديرية العامة للجمارك عن تطويع خفراء متمرنين

الجمارك اللبنانية
الجمارك اللبنانية

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صدر الملحق الأول بأسماء المرشحين المدعوين للإلتحاق بصفة خفير متمرن في الجمارك، اعتباراً من نهار الإثنين الواقع فيه 3/8/2020، ولغاية نهار الجمعة الواقع فيه 7/8/2020 ضمنا.

وأصدرت المديرية العامة للجمارك اللبنانية بلاغا بشأن تطويع خفراء متمرنين، جاء فيه: “إلحاقا للبلاغين الصادرين عن جانب المديرية العامة للجمارك بتاريخ 17/7/2020 و 20/7/2020، وبغية تطويع بدائل عن المتخلفين، صدر الملحق الأول بأسماء المرشحين المدعوين للإلتحاق بصفة خفير متمرن في الجمارك، اعتبارا من نهار الإثنين الواقع فيه 3/8/2020، ولغاية نهار الجمعة الواقع فيه 7/8/2020 ضمنا.

للاطلاع على جداول الفائزين بمباراة خفير متمرن بمختلف الاختصاصات (ملحق رقم 1)، زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للجمارك: https://www.lebanesecustoms.gov.lb”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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