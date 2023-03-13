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بلحاج لخليل: البنك الدولي مستعد لدعم لبنان في الظروف الاستثنائية

منذ 13 دقيقة
وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل

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استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج والمدير الإقليمي في البنك Jean Christophe Carret، وتم استعراض الأوضاع المشتركة.

وأكد بلحاج “إستعداد البنك الدولي دعم لبنان في الظروف الاستثنائية من خلال عدد من مشاريع الإغاثة، لا سيما دعم القمح وبرنامج الاسر الأكثر فقرا.”

وتطرق النقاش إلى ضرورة الحفاظ على قطاع التعليم وإنقاذ العام الدراسي، ومساعدة الإدارة العامة، سيما المالية في مواجهة تداعيات الأزمة.

واستقبل الخليل رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد المزروعي وتم عرض أوضاع القطاع الزراعي.

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