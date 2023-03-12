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بلديات سهل عكار: لإصلاح أعطال الكهرباء وإعادة النظر بالفواتير

منذ 38 دقيقة
سهل عكار

سهل عكار

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عقد مجلس اتحاد بلديات سهل عكار اجتماعا في مقر الاتحاد في المقيطع كفرملكي، للبحث في مشكلة أعطال التيار الكهربائي في السهل والفواتير الجديدة. وأصدر المجلس بيانا طالب فيه وزارة الطاقة “باتخاذ القرار بتصليح الأعطال الكهربائية الطارئة على خط سهل عكار، بحيث ان خطوط التوتر العالي مسروقة والكهرباء مقطوعة عن العديد من قرى وبلدات سهل عكار منذ أكثر من ثلاثة أشهر رغم كل المراجعات وبحجة ان لا إمكانات لدى شركة كهرباء لبنان لإصلاح الأعطال، لذلك نطالب وزير الطاقة بإعطاء توجيهاته”.

وانتقد “فواتير الكهرباء الصادرة عن كهرباء لبنان لجهة الرسوم التي تصل الى مليون ليرة ما عدا المصروف”، وطالب بإعادة النظر فيها.

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