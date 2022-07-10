الأحد 11 ذو الحجة 1443 ﻫ - 10 يوليو 2022 |
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بلدية أفقا دانت ما تعرض له أبناء عرسال: لإلقاء القبض على المرتكبين

منذ 11 دقيقة
أسواق جبيل

أسواق جبيل

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دانت بلدية أفقا في قضاء جبيل، في بيان، “بشدة ما تعرض له بعض أبناء عرسال في جرود البلدة”، معتبرة “هذه الجريمة عملا مشينا وأسلوبا غير انساني وهمجي ولا يدل الا عن الجهل واللاوعي، والذي لا يمت للقيم والمبادئ والأخلاق بشيء، وهو عمل مدان جملة وتفصيلا ولا يعبر الا عن دناءة مرتكبيه”.

وتوجهت الى المراجع المختصة كافة من قوى أمنية وعسكرية “للقيام بما يلزم بأقصى سرعة وإلقاء القبض على المرتكبين وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وذلك لضمان الحفاظ على أمن وكرامة أهالي البلدة والحرص على إنصاف المظلوم ومحاسبة الظالمين المخلين بالأمن والنظام”.

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