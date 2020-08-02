بلدية الطيبة كررت تعليمات وزارة الصحة بعد ثبوت حالة كورونا في البلدة

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عقدت خلية الأزمة في بلدية الطيبة جلسة استثنائية، بعدما ثبت وجود حالة كورونا في البلدة.

وتقرر ما يلي:

1 – يمنع إقامة التجمعات في المناسبات الاجتماعية والأفراح ومجالس العزاء.

2 – يمنع التجمعات في ساحة البلدة أو الأحياء لأي سبب من الأسباب.

3 – ضرورة وضع الكمامات في الأماكن العامة والمحال والا تسطير محاضر ضبط بالمخالفين.

5 – إقفال المسابح العامة والمقاهي والنوادي الرياضية ومحال الألبسة ومحال اللوازم الكمالية.

6 – ضرورة إلتزام كبار السن منازلهم وعدم التجوال إلا للضرورة القصوى.

7 – في حال تبين وجود أكثر من حالة أو في حال تفشي الوباء سوف نضطر للحجر الكامل، تحت طائلة الملاحقة القانونية للمخالفين.