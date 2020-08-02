بلدية الطيبة كررت تعليمات وزارة الصحة بعد ثبوت حالة كورونا في البلدة
عقدت خلية الأزمة في بلدية الطيبة جلسة استثنائية، بعدما ثبت وجود حالة كورونا في البلدة.
وتقرر ما يلي:
1 – يمنع إقامة التجمعات في المناسبات الاجتماعية والأفراح ومجالس العزاء.
2 – يمنع التجمعات في ساحة البلدة أو الأحياء لأي سبب من الأسباب.
3 – ضرورة وضع الكمامات في الأماكن العامة والمحال والا تسطير محاضر ضبط بالمخالفين.
5 – إقفال المسابح العامة والمقاهي والنوادي الرياضية ومحال الألبسة ومحال اللوازم الكمالية.
6 – ضرورة إلتزام كبار السن منازلهم وعدم التجوال إلا للضرورة القصوى.
7 – في حال تبين وجود أكثر من حالة أو في حال تفشي الوباء سوف نضطر للحجر الكامل، تحت طائلة الملاحقة القانونية للمخالفين.