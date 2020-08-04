بلدية الطيبة مرجعيون: نتيجة PCR إيجابية وعلى المخالطين البلاغ

كورونا
كورونا

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أعلنت اللجنة الصحية في بلدية الطيبة – قضاء مرجعيون أن نتيجة فحص الـ PCR للحاجة م. ن (أم حسن) إيجابية.

وأصدرت اللجنة الصحية في بلدية الطيبة- قضاء مرجعيون، البيان التالي: “بعد إخضاع عدد من المخالطين للحالة الأولى التي ثبت إصابتها بفيروس كورونا، تفيدكم بلدية الطيبة بأن نتيجة فحص الـ PCR للحاجة م. ن (أم حسن) إيجابية.

وعليه تدعو اللجنة الصحية في بلدية الطيبة كل المخالطين لها التواصل مع البلدية وإبلاغها على الفور”.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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