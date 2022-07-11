بلدية تكريت: مشكلة تراكم النفايات أخذت طريقها للحل

لاتزال ازمة النفايات عالقة في معظم البلدات في لبنان، فيما أعلن رئيس بلدية تكريت السابق حاتم العلي في بيان أن “مشكلة تراكم النفايات في البلدة أخذت طريقها للحل بمبادرة رئيس مجموعة اماكو علي محمود العبدالله، الذي تولى تغطية تكاليف إزالة النفايات المتراكمة”.

وتوجه العلي في بيانه بإسمه وبإسم أهالي بلدة تكريت وفاعلياتها بالشكر إلى رئيس مجموعة أماكو ورئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي محمود العبد الله على مواصلة دعمه للبلدة، وخصوصا بعد أزمة النفايات الكبيرة التي ألمت بها.

وقال: “كانت البلدة شهدت مؤخرا أزمة تراكم للنفايات، بعد استقالة أكثرية أعضاء البلدية وتوقف الخدمات في مجالات عدة”.

واشار العلي إلى أن “هذه الخطوة المشكورة جنبت البلدة كارثة صحية بسبب التلوث الذي تسبب به انتشار النفايات، مع ما يعني ذلك من ارتفاع احتمال انتشار الأمراض”.

ولفت الى أن “بلدة تكريت بإنتظار إعادة ترتيب النشاطات البلدية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لكي تنتظم عملية تقديم الخدمات لأهالي البلدة”.