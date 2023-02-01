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بلدية صيدا: إليكم تسعيرة إشتراكات المولدات

منذ 11 دقيقة
المولدات الخاصة

المولدات الخاصة

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أعلنت لجنة الشفافية في بلدية صيدا في بيان أن “احتساب فاتورة إشتراكات المولدات الكهربائية لشهر كانون الثاني، يتضمن التزام اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة الموحدة للكيلو وات الصادرة عن وزارة الطاقة عن كانون الثاني وهي 19641 ل.ل عن كل كيلو وات ساعة، على ان لا تقل ساعات التغذية عن 12 ساعة يوميا، وفي حال زادت ساعات التغذية عن 17 ساعة يصبح السعر الكيلو وات 24000 ل.ل. عن كل كيلو وات ساعة تغذية المبنية على أساس سعر وسطي للدولار 50362 ل.ل.
– للمشتركين بالعدادات يسعر رسم الاشتراك الثابت على اساس 185000 ل.ل لقدرة 5 أمبير و 335000 ل.ل لقدرة 10 أمبير ويضاف 150000 ل.ل لكل 5 أمبير إضافي”.

وشددت على “إلزامية إصدار فاتورة تظهر بوضوح اسم وعنوان صاحب المولد ورقم هاتفه، اسم المشترك، قدرة الاشتراك، العداد السابق، العداد الحالي، المصروف الشهري، سعر الكيلو وات، قيمة الاستهلاك الشهري، الاشتراك الثابت بحسب سعر الوزارة والمجموع النهائي من دون أي إضافات أخرى مثل التباعد”.

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