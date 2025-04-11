بلصور.. "بوسطة عين الرمانة" في هذا المتحف!

أعلنت إدارة متحف نابو في بيان أنها قد قررت حفظ بوسطة عين الرمانة في حديقة متحف نابو بدءاً من غد السبت 12 نيسان كي “تكون الحرب عبرة وتحفيزا لكتابة تاريخ حرب لبنان”.

وجاء في البيان: “تاريخنا لم يكتب بشكل واقعي موثق، وظروف مأساة هذه البوسطة لم تكتب أيضاً”.

وختم المتحف بتأكيد حرصه على تنقية الذاكرة وتنمية الذاكرة الاجتماعية كي “نسامح ونتصالح”.

هذا ودعا رئيس الحكومة نواف سلام في ذكرى الحرب الأهلية الى دقيقة صمت وطنية شاملة ظهر 13 نيسان، في تمام الساعة الثانية عشرة، تتوقف فيها الحركة في كل مكان لنكون اجتمعنا، جميع اللبنانيين، تحت شعار “منتذكر سوا، لنبني سوا”.