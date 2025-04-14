بن فرحان في لبنان… زيارة غير معلنة ببنود كثيرة

التقى موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان، صباح اليوم، رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، ومن المتوقع ان يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام، وذلك قبل توجهه المرتقب إلى العاصمة السورية دمشق، وعلى جدول أعماله الملف اللبناني السوري، فماذا يحمل في جعبته؟

وفي هذا الاطار، أشارت مصادر متابعة الى ان من يحمل الملف اللبناني يأتي الى لبنان خلافًا لزيارة الموفدين السابقين، وبعيدًا عن الاعلام، تحت أهداف محددة جدًّا وحاملًا ملفات واضحة جدًا، ولعلّ ابرزها التحضير للزيارة الرسمية اللبنانية الى المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقات بين البلدين، ولاستكمال ما بدأته السعودية في لبنان من رعاية وضمانة إن لناحية الامن والاستقرار والسلاح، او لناحية الاصلاح، وصولًا الى التحضير لمؤتمر الدول المانحة ودعم لبنان ورفع حظر سفر الرعايا السعوديين الى لبنان.

وشددت المصادر على أن الرسالة السعودية لن تكون بعيدة عن الرسائل الدولية خصوصًا لناحية ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على تطبيق القرار 1701 والإسراع في موضوع الإصلاح.