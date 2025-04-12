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بهاء الحريري: نحن على العهد والوعد.. النهوض بالبلد لا يكون إلا بوحدة اللبنانيين

منذ 9 دقائق
بهاء الحريري

بهاء الحريري

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كتب الشيخ بهاء رفيق الحريري عبر حسابه على منصة “إكس”: “بعد خمسين عاماً على الحرب الأهلية المشؤومة، نستذكر في هذا اليوم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي عمل على جعل لبنان مساحة للحياة والتمسك بالعيش المشترك”.

وأضف “نحن على العهد والوعد لإكمال مسيرته، فالنهوض بالبلد لا يكون إلا بوحدة اللبنانيين”.

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