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بوحبيب يبحث مع سفير قطر موضوع كأس العالم 2022

3 - يونيو - 2022
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وسفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز ووزير الاعلام زياد مكاري

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب وسفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز ووزير الاعلام زياد مكاري

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عقد اجتماع مشترك بين الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال، الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والاعلام زياد المكاري وسفير قطر لدى لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وتم البحث في موضوع كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي ستستضيفه قطر في 21 تشرين الثانيالمقبل.

كما التقى بوحبيب سفير استراليا لدى لبنان أندرو بارنز في زيارة مجاملة، تم خلالها البحث في زيارة الوزير بو حبيب الى واشنطن ونيويورك وبروكسل، والنزوح السوري وموضوع اليونيفيل ودعم الجيش.

وهنأ السفير الاسترالي بوحبيب على التنظيم الناجح لانتخابات المغتربين.

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