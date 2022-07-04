بوشكيان: أجدّد دعوتي لكلّ سائح إلى أن يقتني سلّة يملؤها بالمنتجات اللبنانية

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان أن جولاته المتكرّرة على مصانع النبيذ والمنتشرة في كافة المناطق، تنطلق من واجبه كوزير ونائب ومسؤول في التسويق للمنتجات اللبنانية.

وأكد أنه مؤمن بهذا الدور، داعياً المسؤولين إلى أن يكونوا سفراء لشعار ” صُنع في لبنان،” وهذا ما يتطلّبه الاقتصاد الحديث، العولمة، الأجواء المفتوحة، والمنافسة الحرّة.

وأوضح أن تركيز زياراته على مصانع النبيذ في الوقت الحالي لأنها تتماشى مع موسم السياحة المزدهر، بهدف تعريف السيّاح اللبنانيين والأجانب على الخمّارات والمنتجات ذات الصلة وتشجيعهم على الشراء.

وقال:” أجدّد دعوتي لكلّ سائح إلى أن يقتني سلّة يملؤها بالمنتجات الصناعية اللبنانية، ويحملها معه في طريق عودته. ويفتخر أمام جيرانه ومعارفه بالانتاج اللبناني عالي الجودة والمتمتّع بالمواصفات والمعايير اللبنانية والدولية.”

وقصد الوزير بوسكيان الاثنين خمّارة Domaine Des Tourelles للنبيذ والعرق والمشروبات الكحولية في جديتا. والتقى أصحاب المؤسسة المهندس ايلي فوزي عيسى، نايلة عيسى الخوري، المهندس فوزي ايلي عيسى وكريستيان ايلي عيسى.

وشرحوا للوزير أن الخمارة هي الأولى التجارية في لبنان، وتأسست العام 1868. وتنتج حالياً نحو مليوني زجاجة من النبيذ والعرق والويسكي والجين، 70% منها معدّة للتصدير.

ورحّب المهندس فوزي عيسى بالوزير، وقال:” إن هذه الجولات مهمّة جداً للصناعة والسياحة، ونعتبرها داعمة لأهل القطاع ولانتاج النبيذ العريق والتراثي في لبنان. ولا نعتبر انفسنا كمصنّعين في سياسة تنافسيّة بين بعضنا، وإنما في إطار تكاملي وتعاوني مميّز، نشارك سوية في المعارض الخارجية ونسوّق للنبيذ اللبناني كعلامة تجارية رائدة. ولقد زدنا خبراتنا الفنية والتقنية وتخصّص العديد منّا في أهم كليات النبيذ والتذوّق في بوردو وغيرها في اوروبا والولايات المتحدة. وبالنسبة الى خمّارتنا، لقد وصفتها الفاينانشيال تايمز بأنها “أكثر مصانع النبيذ إغراءً” في لبنان.”