بوشكيان: لبنان يستحق أن يطوي هذه الصفحة.. تنذكر وما تنعاد

استذكر النائب جورج بوشكيان الحرب اللبنانية، في ذكرى 13 نيسان: “خمسون سنة من الحرب أنهكت اللبنانيين، وخلفت جراحاً لا تزال مفتوحة. في هذه الذكرى الأليمة، نتمسّك أكثر من أي وقت مضى بالأمل، ونردّد: “تنذكر وما تنعاد”. لأن لبنان يستحق أن يطوي هذه الصفحة السوداء إلى غير رجعة”.

وقال بوشكيان، عبر “فايسبوك”: “آن الأوان أن تقابل خمسين سنة من الحرب بخمسين سنة من السلام، الازدهار، والاستقرار. وهذا الحلم ليس بعيد المنال، بل بدأت معالمه تلوح في الأفق مع العهد الجديد”.

وتابع: “نعلّق آمالاً كبيرة على عهد فخامة الرئيس جوزاف عون، المعوَّل عليه داخلياً ودولياً، لقيادة لبنان نحو مستقبل مشرق، عنوانه التنمية، النمو، والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، هذا العهد هو فرصة تاريخية لنقل البلاد من حقبة الأزمات إلى عهد الأمل”.

وختم: “لبنان اليوم أمام منعطف مفصلي، وقد بدأت أولى خطوات العبور نحو الاستقرار والازدهار مع انطلاقة العهد الجديد، حيث نأمل أن تكون هذه المرحلة بداية خمسين سنة من النهوض، تعوّض اللبنانيين عن عقود الحرب والانقسام”.