بوصعب بحث مع غروف في الملف الاصلاحي

استقبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في منزله في الرابية العضو في اللجنة الفرعية لتخصيص الاعتمادات الخارجية في مجلسٍ الشيوخ الأميركي بول غروف ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ووفد مرافق.

وتخلل الاجتماع نقاش بالموضوع الاصلاحي والخطوات المطلوبة لتحقيق الإصلاحات والتشريعات الضرورية تمهيدا لاستعادة الثقة بلبنان.

وشدد المجتمعون على ضرورة “التقاط الفرصة المتاحة اليوم لتحقيق استقرار لبنان وتعافيه”.

وفي هذا الاطار، اكد بو صعب “وجوب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل ووقف الإعتداءات الاسرائيلية اليومية، لان ذلك يؤمن الاستقرار المطلوب وتسهيل عملية الإصلاح”. وجدد التأكيد على “التزام المجلس النيابي مناقشة واقرار القوانين الاصلاحية المطلوبة”، لافتا الى انه “سمع هذا الكلام من رئيس المجلس الذي أحال القوانين إلى اللجان المشتركة”، متمنيا “اقرارها بأسرع وقت ممكن”.