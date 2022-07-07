الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
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بوصعب ترأس اجتماعا ماليا اقتصاديا و مصرفيا في مجلس النواب

منذ 12 دقيقة
الياس بو صعب
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عقد اليوم في مجلس النواب اجتماع بدعوة من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مع عدد من الخبراء القانونيين والمتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والمصرفية والممثلين عن الهيئات الاقتصادية وجمعية المصارف والمودعين.

وأكد بوصعب أن “هذه المبادرة أتت بهدف الاستماع الى آراء أصحاب اختصاص يمثلون عددا من المكونات المعنية والفاعلة في الشأن الاقتصادي والمالي والمصرفي والقانوني، بالاضافة الى ممثلين عن المودعين وجمعية المصارف والهيئات الاقتصادية تمهيداً لوضع تقرير استشاري بنهاية اللقاءات لتسهيل مسار دراسة القوانين ووضعها بتصرف النواب للاستفادة منها عند مناقشتها في اللجان النيابية المشتركة”.

وفي نهاية الاجتماع تمنى بو صعب على الحاضرين وضع الملاحظات على مواد مشروع القانون ليتم مناقشته في الجلسة المقبلة.

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