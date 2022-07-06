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بوعاصي: النظام السوري يرفض عودة النازحين

منذ 4 دقائق

بيار بو عاصي

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أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي ان المسيّرات الثلاث التي اطلقها “حزب الله” بإتجاه حقل كاريش هي وسيلة ضغط على الجمهورية اللبنانية كي تكون ايران شريكة في المفاوضات بين لبنان واسرائيل ويكون حزب الله شريكاً في التفاوض مع رئيس الجمهورية.

وفي مقابلة عبر شاشة الفضائية السريانية Suroyo tv، أعرب عن إدانته الصريحة لهذا التصرف، مضيفاً: “اطلاق المسيّرات في هذا التوقيت أمر خطير، لكن الاخطر هو الصمت عن ذلك جراء الخوف الذي وضع حزب الله الطبقة السياسية تحته.

“الحزب” يريد بقوة سلاحه ومقاتليه واستقوائه بالمكون الايراني ان يفرض على رئيس الجمهورية ما ليس من حقه قانوناً او سياسياً. فهو يهدد الجمهورية ورئيس الجمهورية وصلاحياته، اذ وفق المادة 52 من الدستور رئيس الجمهورية هو من يفاوض في المعاهدات الدولية بالتنسيق مع رئيس الحكومة، فيما مجلس النواب يعطي او يحجب إذن الابرام”.

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