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بو حبيب التقى الوزير البريطاني للشرق الاوسط.. وهذا ما تم بحثه

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2022 8:29 مساءً
وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب والوزير البريطاني للشرق الاوسط اللورد طارق أحمد

وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب والوزير البريطاني للشرق الاوسط اللورد طارق أحمد

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التقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب بالوزير البريطاني للشرق الاوسط اللورد طارق أحمد وجرى البحث في العلاقات الثنائية، كما عرض الوزير بو حبيب الوضع اللبناني بعد الانتخابات النيابية والخطوات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة اللبنانية بما فيها الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومتابعة مسار تنفيذه في المرحلة القريبة المقبلة.

كما شكر الوزير بو حبيب بريطانيا على المساعدات للجيش اللبناني والاجهزة الامنية، آملاً توجيه عناية خاصة للقطاع التربوي نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان لاسيما أنه يقوم بتنظيم صفوف خاصة لأبناء النازحين السوريين على أراضيه وفي مدارسه الرسمية ما يزيد من العبء الملقى على القطاع التربوي اللبناني.

وكان بو حبيب قد اجتمع بوزير خارجية المجر بيتر سيارتو الذي ابدى دعم بلاده الكامل للموقف اللبناني في ما يتعلق بملف النازحين السوريين، وتم البحث في موضوع المنح الدراسية الى المجر وآفاق التعاون مع مؤسسة Hungary Helps في لبنان

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