الجمعة 7 محرم 1444 ﻫ - 5 أغسطس 2022 |
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بو حبيب: لبنان يدعم أهمية احترام مبدأ الصين الواحدة

منذ 42 دقيقة
وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

وزير الخارجية عبد الله بو حبيب

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى لبنان تشيان مين جيان.

وردا على سؤال، أعرب الوزير بو حبيب عن “دعم لبنان لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأهمية احترام مبدأ الصين الواحدة”، مشيراً إلى “أهمية حل أي نزاع أو خلاف بالطرق السلمية”.

والتقى الوزير بو حبيب رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم نزيه الشرتوني ،وتم البحث في اوضاع الجامعة والمغتربين في العالم.

ومن زوار الوزير بو حبيب سفيرة فنلندا تارجا فرنانديز في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان.

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