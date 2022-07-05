الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بو حبيب يؤكد التزام لبنان بحرية الدين أو المعتقد

منذ ساعة واحدة
A A A
طباعة المقال

شارك وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في المؤتمر الوزاري لحرية الدين أو المعتقد، المنعقد في لندن يومي 5 و6 تموز الحالي، وألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية تطرق فيها إلى “التزام لبنان بحرية الدين أو المعتقد واعتبارها إحدى الركائز الأساسية لوجوده”، مؤكداً “تطوير لبنان لثقافة القبول المتبادل والتعايش وضمان الدستور لهذه المبادئ والتشديد على رفض اي أيديولوجية متطرفة في الخطاب الوطني”.

كما تناول في كلمته الاعتراف بإرث الحوار بين الأديان بأغلبية ساحقة من قبل المجتمع الدولي في عام 2019 باعتماد قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب بمبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لإنشاء “أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار” في بيروت. الأكاديمية، التي ستكون منصة للديبلوماسية الوقائية التي تدعو إلى التنوع والحوار.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي وسفير لبنان في الجزائر محمد محمود حسن
    سفير لبنان في الجزائر يزور غرفة طرابلس
    انقطاع خدمة الإنترنت في 3 بلدات
    كتاب من محافظ النبطية الى البلديات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
    فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
    رجل الاعمال طلال ابو غزالة
    طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
    نجيب ميقاتي
    هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة