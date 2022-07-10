بو صعب: الناس لا تفرق معها التوازنات الطائفية في التشكيلات لكي يسير موضوع القضاء

اكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب انه تواصل مع وزير العدل هنري ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود من اجل موضوع ايجاد حلول لملف مرسوم التشكيلات، ولكن الطرح من قبل هنري خوري هو السير بخمسة مسيحيين وخمسة مسلمين وان يكون رئيس مجلس القضاء الاعلى ينتدب قاضيا ليحل مكانه في غرفة من الغرف.

ولفت بو صعب في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي آي” الى ان هناك اشخاص موقوفين وهم يمكن القول عنهم اسرى وهؤلاء الجالسين في السجن يريدون حلحلة للمرسوم والمرسوم في وزارة المال لن يوقع بحسب معلوماتي ، مشيرا الى اننا نريد من القضاء ان يأخذ مجراه واهالي الشهداء يريدون نتيجة بعد عامين واشد على يد وزير العدل وفي آخر اجتماع ما طرحته كان احد الحلول ويهمني مساعدة وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاعلى لكي يكمل الملف وان يصبح هناك هيئة عامة

وقال بو صعب: “تعديل المرسوم هو باب الحل اليوم ويقال انه يخرب امور اخرى في التوازن الطائفي واليوم اهالي الموقوفين واهالي الشهداء لا تفرق معهم اذا كان هناك ميثاقية طائفية بل يريدون الملف ان يمشي، والحل الذي طرحه وزير العدل اذا اكملنا به نكون قمنا بخطوة الى الامام ولا يمكننا ان نبقى بعد عامين هكذا ولا يمكن ان نقول شيئا للاهالي.

وأضاف بو صعب: “آخر كلام مع وزير العدل ان الطرح لم يمت ولا اريد التحدث على الهواء اكثر من ذلك لاننا نريد نتيجة والناس لا تفرق معها التوازنات الطائفية في التشكيلات لكي يسير موضوع القضاء، وأشد على يد وزير العدل واطلب الا يأخذ يعين الاعتبار الموضوع الطائفي واعلم انه صدقا يريد المحافظة الى القضاء”.