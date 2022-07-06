بو صعب: من المهم توقيع هذا المرسوم سريعاً

أشار نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، الى أن “التسوية ممنوعة في الملف والسلطة السياسية متجاوبة للتوصل إلى حل”.

ولفت بوصعب، بعد لقائه لجنة أهالي ضحايا إنفجار المرفأ، الى “أن لجنتي الأهالي والموقوفين يرفضون الظلم”، لافتاً الى أن “هذا الملف متوقف منذ 6 أشهر، والقضاء (مكربج) لإن هناك مرسوم متعلق بغرف التمييز، لم يوقع بعد”.

ورأى أنه “من المهم اليوم أن هذا المرسوم يوقع سريعاً، ويعود أي قاضي لإستلام الملف”، مشيراً الى “أنني اليوم لدي اقتراح ناقشته مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود”، مؤكداً أنه “اذا عدّل هذا المرسوم ووقّع بـ10 قضاة متساويين، فأنا لدي كل الإطمئنان أنه هذه القصة ستحل”.

وناشد بو صعب، القضاء، أن “لا يكون خلاف هذا الملف، يتعلق بأمور سياسية”.