بو صعب يكشف عن تعديلات قانونية مرتقبة

عقد نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، عند الساعة 11 صباحًا في مجلس النواب، اجتماع تشاوري يجمع لجنة التربية النيابية مع اتحاد المدارس الخاصة ونقابة المعلمين وصندوق التعويضات، بهدف مناقشة الحلول المقترحة لضمان حسن تنفيذ القانون رقم 2 الصادر بتاريخ 3 نيسان 2025.

وأكد بو صعب، خلال مؤتمر صحافي بعد انتهاء الإجتماع، أنه لمس “كلامًا إيجابيًّا من اتحاد المدارس الخاصة، وحرصًا واضحًا على مصلحة الأساتذة”، مشيرًا إلى توافق أولي تم التوصل إليه خلال الاجتماعات التحضيرية.

وأوضح أن “النقاشات أفضت إلى اتفاق على إدخال بعض التعديلات على القانون 2، أبرزها أن يُطبق القانون اعتبارًا من الأول من تشرين الأول المقبل، من دون أي مفعول رجعي، إضافة إلى معالجة مسألة مساهمة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في صندوق التعويضات”.

وأضاف بو صعب، “لقد انتهينا من السجالات والخلافات في القطاع التربوي، والمرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا بنّاءً في انتظار إقرار التعديلات القانونية اللازمة”.