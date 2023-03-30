بو نجم: الحوار لم يتوقّف.. والتنسيق قائم مع بكركي لبلوغ الخواتيم الإيجابية

أكّد راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم أنّ الحوار لم يتوقف بعد، وأنّ المتابعة مستمرة بشأن جولته التي حاول خلالها تقريب وجهات النظر بين الأقطاب المسيحيّين، وإطلاق الحوار حول القضايا السياسية المختلفة للوصول إلى الحلول المرجوة.

وشدد بو نجم على أنّ التنسيق قائم مع بكركي لتحقيق الهدف الرئيس وهو بلوغ الخواتيم الإيجابيّة التي تساهم في إحداث خرق في جدار الأزمة الخطيرة القائمة.

وكان بو نجم قد زار الرابطة المارونية في مقرّها، واجتمع مع رئيسها السفير خليل كرم وأعضاء مجلسها التنفيذي.

بدوره أثنى رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم وأعضاء المجلس على مبادرة المطران بو نجم، وأبدوا إستعداد الرابطة لتقديم الدعم المطلوب لإنجاح مهمته، وتجنيد الطاقات المتوافرة لديها لهذه الغاية.

فرونشكا

بعد ذلك زارت الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونشكا الرابطة المارونية وعرضت مع السفير كرم وأعضاء المجلس التنفيذي الوضع الراهن من مختلف جوانبه وكيفية الخروج من الأزمة ودور الأمم المتحدة في المساعدة على ذلك.