بيان توضيحي من وزارة الزراعة حول إدخال باخرتي البطاطا المصرية

أوضحت وزارة الزراعة حول “ما يثار عن موضوع إدخال باخرتي بطاطا مصرية إلى لبنان”، وقالت: “حرصت وزارة الزراعة مع بدء استيراد البطاطا المصرية إلى لبنان خلال هذا الموسم إلى التزام مضمون البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان ومصر (القانون 48 تاريخ 10/9/1998)، حيث حددت القائمة 3 منه فترة السماح بدخول البطاطا المصرية إلى لبنان من أول شباط حتى آخر آذار من كل عام. ومع قرب انتهاء الفترة المحددة في القانون المشار إليه أعلاه، أرسلت رئيسة مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير بتوجيهات من وزير الزراعة مراسلة خطية إلى نظيرها المصري لطلب وقف سحب العينات حتى تاريخ 27/3/2023 لضمان عدم تأخر الإرساليات وتخطي التاريخ المحدد في نهاية آذار. ومن ناحيته، تجاوب الجانب المصري مع طلب وزارة الزراعة اللبنانية ورد خطيا بأنه تم إيقاف سحب العينات نهاية يوم عمل 27 آذار 2023 وتم الطلب السماح للبواخر التي تم تجهيزها للشحن قبل هذا التاريخ بالدخول إلى لبنان، وكان جواب الوزارة ضرورة التزام مهلة نهاية آذار”.

وقالت في بيان: “أرسلت السفارة المصرية في بيروت إلى الوزارة نسخًا عن كتابي هيئة ميناء الإسكندرية وميناء أبو قير البحري، تفيدان فيه بأن الموانئ قد أُغلقت يومي 29 و30 آذار 2023 نظرًا إلى سوء الأحوال الجوية وعاودت العمل صباح يوم 31 آذار، مما تعذر معه إبحار المركبتين نوران ومريام المحملتين بالبطاطا والبصل من تاريخ 27/3/2023، علمًا بأن الباخرتين المذكورتين توجهتا إلى مرفأ بيروت صباح يوم 31 آذار ووصلت إليه في الأول من نيسان 2023 أي بعد يوم واحد من انتهاء المهلة”.

وأضافت: “أمام هذه الوقائع، وحيث أن لا صلاحية لوزارة الزراعة للبت بمسألة إفراغ حمولة البطاطا من عدمه، وعملًا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، قامت الوزارة بمراسلة مقام مجلس الوزراء بكتابها رقم 875/3 تاريخ 3/4/2023 لإتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. وبتاريخ 4/4/2023، صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء موافقة استثنائية كون الموضوع يتسم بطابع العجلة والضرورة، على أن يعرض لاحقا على مجلس الوزراء”.

وأكدت “حرصها على مصلحة المزارع اللبناني في الدرجة الأولى وسعيها المستمر إلى ضمان تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الدول العربية الشقيقة، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية”.

وأشارت إلى أن “مجمل الكميات التي وصلت إلى لبنان، ومن ضمنها ما هو مخصص للتصنيع، ومع احتساب حمولة الباخرتين، لم تتجاوز المعدل الوسطي السنوي لكميات البطاطا المصرية التي يحتاج إلها لبنان، وهي 60.000 طن”.