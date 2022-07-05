الثلاثاء 6 ذو الحجة 1443 ﻫ - 5 يوليو 2022 |
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بيان جديد بشأن طلبات جوازات السفر.. ماذا جاء فيه؟

منذ 32 دقيقة
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أفادت المديرية العامة للأمن العام بأنه “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تستقبل المديرية العامة للأمن العام طلبات جوازات السفر للمواطنين الذين حجزوا مواعيد على المنصة وفقاً لما يلي:

-بتاريخ 13/7/2022 بدلاً من تاريخ 11/7/2022

-بتاريخ 14/7/2022 بدلاً من تاريخ 12/7/2022”.​

وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت إعادة العمل بالمنصة اعتباراً من صباح يوم الاثنين في 13 حزيران 2022.

وتمنت على المواطنين الذين ليسوا بحاجة ملحة الى جواز سفر، عدم التهافت على حجز مواعيد ليتسنى لمن هم بحاجة ماسة الحصول على جواز السفر، مؤكدةً انه مع بدء سريان تنفيذ العقد لطباعة جوازات سفر جديدة، فإن هذه الجوازات ستكون مؤمنة لمن يطلبها كونها حق لهم وبناء للقوانين التي ترعى هذا الحق.

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