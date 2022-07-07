بيان جديد لرئيس بلدية القاع بشأن جريمة إغتصاب الأطفال

أكد رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر في بيان الخميس الواقع في 7 تموز، أنه “في صدد دعوة المجلس البلدي للانعقاد من أجل البحث في عملية الاعتداء على الأولاد القاصرين في البلدة”.

وقال: “نحن في صدد تقديم دعوى اعتداء وتحرش بحق المجرم المعتدي على هؤلاء الأطفال من باب الضغط القانوني ولكي يكون المجرم عبرة لمن اعتبر”.

وأشار إلى أنه “سيتم العمل مع الجهات المعنية لتأمين الدعم النفسي للأولاد”.

وكان مطر شدد في حديث لجريدة “النهار”، رفض المجتمع القاعيّ الجريمة، مشيرا الى أن القضاء هو المخوّل بكشف الحقيقة حول الملابسات وتوضيح التفاصيل.

وشدّد على ضرورة “فصل المعتدي عن محيطه وأقربائه في تناول الجريمة إعلاميّاً”، مؤكّداً ضرورة حماية الأطفال” ونافياً “ما يُشاع عن غطاء من أيّ نوع كان للمتّهم”.

وهزت جريمة اعتداء على الطفولة منطقة بعلبك الهرمل، حيث قام “أ.ض.ض.”، العسكريّ المتقاعد (٥٤ عاماً)، باغتصاب 30 طفلاً تقريباً، من اللبنانيين والسوريين المقيمين في بلدة القاع، قبل أن يفضحه أحد ضحاياه ويدفع به إلى السجن.