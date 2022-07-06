الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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بيان جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.. هل حُلّت الأزمة؟

منذ 29 ثانية
مؤسسة كهرباء لبنان

مؤسسة كهرباء لبنان

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه بعدما جرى مساء اليوم، إبلاغها من قبل مصرف لبنان، بصورة غير رسمية، عن قيامه بصرف مستحقات مشغل معملي الزهراني ودير عمار بالعملة الصعبة (Fresh Dollar)، التي سبق وارسلتها المؤسسة إليه، والموافق عليها من قبل وزارة المالية، قامت المؤسسة، على أثر ذلك فورًا، بالطلب من المشغل معاودة وضع معمل الزهراني في الخدمة وفق الخطة الإنتاجية المعدة سلفًا، من أجل المحافظة على ديمومة إنتاج الطاقة بالحد الأدنى لأطول فترة ممكنة، لا سيّما خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مع الاستمرار في تغذية المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة…).

من جهتها أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، تعليقا على الخبر المنشور حول “الانقطاع الشامل للتيار الكهربائي بسبب توقف المعامل الحرارية”، أن “كمية المياه المتوافرة لديها وجهوزية معاملها تسمح برفع إنتاج المعامل الكهرومائية طيلة مدة توقف المعامل الحرارية إلى حدود 90 ميغاواطا، شرط أن تكون التغذية، إضافة إلى البلدات المربوطة بمحطات التوتر المتوسط، محصورة بالمرافق الحيوية وخطوط الخدمات العامة طيلة فترة توقف المعامل الحرارية، على أن تحصر التغذية بهذه المنشآت الاستراتيجية لأن المعامل المائية لن تصمد على شبكة متغيرة ومتحركة باستهلاكها، خصوصا أنه يفترض ثبات الاستهلاك وعدم تقلبه لضمان ثبات الفولطية والذبذبة وعدم حصول blackout”.

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