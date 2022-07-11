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بيان شركة تاتش حول خدمة التجوال لدى حاملي الخطوط الإماراتية

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يوليو - 2022 8:33 مساءً
أبراج الاتصالات في لبنان

أبراج الاتصالات في لبنان

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أصدرت شركة تاتش بياناً توضيحياً حول مشكلة التجوال Roaming التي تواجه مستخدمي الاتصالات الخلوية الإماراتية في الآونة الأخيرة، أكدت فيه أن مصدر المشكلة يتجاوز كلياً شبكة تاتش، إلا أن فريق عملها تمكّن من إيجاد الحل لبعض من حاملي الخطوط الإماراتية ليستمروا من استخدام التجوال خلال وجودهم في لبنان على شبكة تاتش في أغلبية الحالات، وذلك بعد تذليل عدد من العقبات التقنية.

وشددت تاتش على أنها وبالرغم من أن لا علاقة لها أساساً بمشكلة التجوال هذه، سارعت إلى ابتداع الحلول لبعض من الزبائن، وهي تتابع بشكل حثيث مع كل الجهات المعنية بما فيها مشغلي الاتصالات الخلوية في الإمارات العربية المتحدة والأطراف المحلية، لحل المشكلة من جذورها واستعادة عمل خدمة التجوال لكل الزبائن.

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