بيان لبلدية صور يخص أصحاب المولدات

لفتت بلدية صور في بيان “انتباه المواطنين المشتركين بنظام القواطع “ديجنتير” إلى أن لدى غالبية اصحاب المولدات خطوط تغذية اختيارية لفترات مختلفة تراوح بين 20 و 24 ساعة وصولا إلى 13 ساعة يوميا وهذه الخدمات متوافرة لمن يريد”.

وأكدت أن “الهدف من إلزامية تأمين خط 390 ساعة او اقل هو تأمين تغذية يومية بمعدل 13 ساعة او اقل بهدف الحد من ارتفاع قيمة الفاتورة الشهرية وجعل هذه الخدمة بمتناول الناس. اما باقي خطوط التغذية الاختيارية فتخضع لرغبة المواطنين وقدرة اصحاب المولدات على تأمينها، ويتم تحديد قيمة الفاتورة الشهرية على اساس مجموع عدد ساعات التغذية في الشهر وكلفة الساعة التي تصدر عن البلدية شهريا، مع تأكيد إلزامية تأمين خط عند كل صاحب اشتراك بمعدل تغذية لـ 13 ساعة يوميا، وكل من يتجاوز 390 ساعة على هذا الخط لن تحسب له ضمن فاتورته”.

وتمنت البلدية على المواطنين “الانتباه لهذا الأمر وعدم الخضوع للابتزاز من قبل اي كان وتبليغ البلدية عند المخالفة”.