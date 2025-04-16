بيان لبناني - قطري: دعم للجيش وهبة لدعم رواتب العسكريين!

أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الأربعاء، عن بيان مشترك مع دولة قطر حول نتائج المحادثات التي أجراها الرئيس جوزاف عون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة. وقد تضمن البيان عدة نقاط هامة أبرزها تعزيز التعاون بين البلدين ودعمهما المتبادل في العديد من المجالات.

وتطرق البيان إلى الإرادة المشتركة بين لبنان وقطر لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، مشيراً إلى الحاجة الماسة للمضي قدماً في خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان. كما تم التأكيد على أهمية تنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية الهامة، مع التأكيد على ضرورة معالجة جميع قضايا المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان.

كما شدد البيان على أهمية الدور الوطني للجيش اللبناني في الحفاظ على الاستقرار في البلاد، وأكد على ضرورة دعمه المستمر. وفي هذا السياق، تم تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب العسكريين اللبنانيين بمبلغ 60 مليون دولار، إلى جانب هبة من 162 آلية عسكرية من قطر لتمكين الجيش اللبناني من تنفيذ مهامه الوطنية بشكل فعال، بما في ذلك ضبط الحدود اللبنانية وضمان الاستقرار على كامل الأراضي اللبنانية.