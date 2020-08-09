بيان لقوى الامن الداخلي الى ذوي المفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البيان التالي:

الحاقاً لبلاغنا السابق حول تشكيل فريق عمل من ضباط ورتباء قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية بغية توثيق عملية التعرّف على الجثث المجهولة والمفقودين جرّاء انفجار مرفأ بيروت.

حضر لغاية تاريخه 30 شخصاً لأخذ عينات منهم لمقارنتها، وتمّ التثبّت والتعرّف إلى 14 شهيداً.

لذلك، تكرّر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي طلبها من ذوي المفقودين (والد، والدة، ابن، ابنة) حصراً، الذين لم يحضروا لإجراء فحوصات الـ “DNA”، التوجّه الى مكاتب الحوادث في المحافظات، لأخذ العيّنات اللّازمة، بهدف التعرّف الى الضحايا مجهولي الهوية أو الأشلاء، وفقاً للجدول التالي: