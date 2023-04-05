بيان لنقابة أصحاب المحطات.. ماذا جاء فيه؟

أوضحت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان، في بيان، إثر اجتماعها برئاسة أمين السر حسن جعفر، أنّه “يتردد في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام عن وجود ما يسمى رابطة أو تجمع أصحاب محطات الطاقة.

يهم المجلس التنفيذي للنقابة أن يعلن للرأي العام وأصحاب المحطات والوزارات والإدارات المعنية ووسائل الإعلام المحترمة أنّ النقابة هي الجهة الرسمية الشرعية الوحيدة التي تتحدث باسم أصحاب المحطات.

وليس كل من تقدم بطلب إلى وزارة أو إدارة بتأسيس جمعية أو رابطة أو ما شابه أصبح ذي صفة رسمية، وتؤكد النقابة أنها تعمل ليلاً ونهاراً وجهاراً لمصلحة أصحاب المحطات، كما تؤكد أن أبوابها مفتوحة لجميع الزملاء أصحاب المحطات.

وعليه تطالب النقابة الجهات المعنية الرسمية فيها إبلاغ أصحاب العلاقة منتحلي الصفة إلى أنّ القانون يُعاقب من يخالفه”.