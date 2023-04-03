بيان لنقابة أصحاب المحطات... وهذا ما جاء فيه

عقدت نقابة أصحاب المحطات اجتماعاً في حضور عدد من أصحاب المحطات وتداولت بما آلت اليه الإتصالات التي أجرتها النقابة في الفترة الأخيرة، وأصدرت بياناً، أوضحت فيه أنه “بناءً للاجتماع الذي عقد في مركز تجمع الشركات المستوردة للنفط بتاريخ 22/3/2023 في حضور كل النقابات المعنية بقطاع المحروقات، حيث إتخذت قرارات بموافقة الحاضرين واجماعهم، وابلغت بها جميع الوزارات والإدارات المعنية بما يبقي القطاع ضمن هامش قانوني نتيجة ما تمر بها البلاد.

وعلى الأثر تم الإتصال بوزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض الذي يبذل جهودا مشكورا عليها، وهو بصدد تفعيل التطبيق الخاص بجدول تركيب الأسعار ليتسنى له بشكل مرن وسلس ملاحقة تطور الأسعار بحسب تقلبات سعر صرف الدولار صعودا او هبوطا، لذا نتقدم منه بالشكر الخاص لتعاونه معنا، وندعوه الى عدم الإكتراث لأي تحرك ينوي القيام به من يدعي الصفة ولا صفة له”.