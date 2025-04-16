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بيان من مياه الجنوب..ماذا جاء فيه؟

منذ 7 دقائق
مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي

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أعلنت مؤسسة “مياه لبنان الجنوبي” في بيان أنها “تواصل تجهيز محطات وآبار ضخ المياه بعدادات آلية “Water flowmeters”، وذلك ضمن مشروع “Water Reform Programme” وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبتمويل من الاتحاد الاوروبي”.

وأضافت “أن المشروع يشمل تركيب 61 عداد آلي لمضخات آبار ومحطات المياه في أكثر من 12 محطة تابعة للمؤسسة وفي مختلف الدوائر، وتسمح هذه العدادات بقراءة وتوثيق الكميات المنتجة من المياه والتي يتم ضخها من المحطات الى خزانات القرى المستفيدة، كما يشمل  تركيب لوحات تحكم وأجهزة تسجيل تسمح بمراقبة وتسجيل تدفق المياه بشكل مباشر ويومي وتوثيقها وتحليلها عبر مركز “السكادا” المركزي”.

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