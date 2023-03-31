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بيان "مهمّ" من مصرف لبنان يتعلّق بالتعميم 161

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 31 - مارس - 2023 1:27 مساءً
مصرف لبنان

مصرف لبنان

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صدر عن مصرف لبنان تعميم وسيط يتعلّق بالإجراءات الاستثنائيّة للسحوبات النقديّة، وتجديد العمل بالتعميم 161.

وجاء في البيان: “إنّ حاكم مصرف لبنان بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه، وبناءً على القرار الأساسي رقم 13384 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائيّة للسحوبات النقدية وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2023/3/29، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13384 تاريخ 2021/12/16 ويستبدل بالنص التالي: “يُعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبق شروطه لمدة تنتهي بتاريخ 2023/4/30، قابلة للتجديد.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.

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