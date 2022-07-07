بيان هام من الأمن العام حول جوازات السفر

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

“رداً على بعض الطروحات التي ترِد على مواقع التواصل الإجتماعي والتي تدعو إلى تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية، على هذه الجوازات نفسها، تجدّد المديرية العامة للأمن العام التذكير بأنه لا يمكن السير بهذا الإجراء للأسباب الآتية:

– إن المعايير والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO لا سيما الملحق رقم /٩/ للإتفاقية العالمية للطيران المدني – البند الثالث – الفقرة /٣.٤/، لا تجيز إطلاقاً للدول الأعضاء تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية على نفس هذه الجوازات أو القيام بأي تعديل على تاريخ إنتهاء الصلاحية.

– إن إجراء تمديد صلاحية جوازات السفر المنتهية سيعرّض حتماً حاملي مثل هذه الجوازات إلى مشاكل في المطارات خلال سفرهم، وأيضاً في البلدان التي يقيمون فيها وصولاًإلى عدم إمكانية تجديد إقاماتهم”.