الأربعاء 7 ذو الحجة 1443 ﻫ - 6 يوليو 2022 |
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بيبلوس للتعهدات الكهربائية دعت المشتركين الى اعتماد التوفير الذاتي للتيار

منذ 50 دقيقة
شركة بيبلوس للتعهدات

شركة بيبلوس للتعهدات

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دعت شركة “بيبلوس للتعهدات الكهربائية” التابعة لشركة كهرباء جبيل جميع المشتركين إعتماد التوفير الذاتي، وذلك “بعد أن تم تأمين التيار 22 ساعة يومياً”.

وأشارت في بيان، الى أنه “كالعادة، نعتمد تعرفة الكيلوات الواحد الصادرة شهريا عن وزارة الطاقة والمياه”، مذكرة أن للتوفير بالطاقة، يجب تشغيل مسخن المياه ساعة واحدة فقط كحد أقصى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عندما تغادرون الغرفة وفصل التيار عن الأجهزة الإلكترونية عند التوقف عن استعمالهم والتخفيف من استعمال المايكرويف والمكواة بحده الأدنى.

وأوضحت أنه “يمكن التوفير أيضا بفصل الديجنكتور العام مرات عدة يوميا، التوفير 5 بالمئة بالساعة وفصله ستة ساعات يوميا نتيجته توفير شهري 30 في المئة من كمية الاستهلاك”.

وتمنت الشركة على الجميع التجاوب والتوفير الذاتي وفقا للإمكانيات المادية.

وقالت: “ما زال لدينا نسبة ٧ في المئة من المشتركين من دون عداد يستهلكون الطاقة بشكل عشوائي”، داعية اياهم الى ابدال اشتراكهم باشتراك بواسطة العداد تجنبا لإلغاء الاشتراك.

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