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تأجيل جولة الوزير نصار المقررة غدا

25 - أبريل - 2022

وليد نصار

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير السياحة المهندس وليد نصار أنه “نظرا للمستجدات الأمنية الراهنة في البلاد، وتضامنا مع أرواح وعائلات ضحايا حادثة الزورق في طرابلس، ونظرا لانعقاد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، قرر الوزير نصار تأجيل جولته التي كانت محددة يوم غد الثلاثاء في 26 نيسان في قرى وبلدات قضاء عاليه، للاعلان عن إطلاق المؤتمر السياحي الأول للقضاء، إلى موعد يحدد لاحقا”.

وتقدم الوزير نصار “بأحر التعازي للبنانيين عموما ولعائلات الضحايا على وجه الخصوص، سائلا الله عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم عائلاتهم الصبر والسلوان، ويمكن الاجهزة المختصة من كشف مصير المفقودين

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