تجمّع الاطباء: لتحويل رواتب المتقاعدين الى الدولار

أعلنت لجنة التقاعد في قطاع الأطباء المركزي في تجمّع الاطباء في بيان، تأييدها “لموقف أطباء الهرمل، الذي استغرب قرار مجلس نقابة الأطباء في بيروت ، القاضي بتحويل رواتب الموظفين الإداريين الى دولار، متغاضين عن رواتب الأطباء المتقاعدين، الذين هم في الأساس مصدر تمويل النقابة”.

ودعا الى “إعادة النظر في هذا الأمر، عن طريق ترشيد الانفاق، والاستغناء عن الكثير من الوظائف غير المنتجة، وزيادة قيمة رواتب الزملاء المتقاعدين، تبعاً لتبدلات سعر صرف الليرة نسبة الى الدولار الاميركي، و مؤشر غلاء المعيشة”.

وطالب “مجلس النقابة بتحويل رواتب المتقاعدين بالدولار أسوةً بالموظفين الاداريين في النقابة”.