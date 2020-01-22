تحذيرات من وزير الداخلية محمد فهمي: «أحد رموز النظام الأمني السوري وذراع حزب الله»

حكومة حزب الله تم تشكيلها ليل أمس الثلاثاء بكافة المعايير بدءً من رئيس الحكومة حسان دياب فاقد الميثاقية السنّية، الى عدد من الوزراء ممن يتخفوّن وراء مسمّى التكنوقراط.

في هذا الإطار، أثار إسم وزيرالداخلية والبلديات محمد فهمي من حصة رئيس الحكومة، بلبلة واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ومجموعات تطبيق “الواتس أب”، إذ أنتشرت أخبار مفادها أن “إستلام فهمي للداخلية بمثابة انقلاب على الثورة وعودة جميل السيد والنظام الأمني من الشباك وهو أخطر وأسوأ اسوأما قد يتصوره البعض”.

تضيف “هذا يعني تسليم وزارة الداخلية لحزب الله على طبق من فضة سيكون الفصل الاخير من تدمير الوطن وإنهاء كيانه وسيقيم قيامة المجتمع الدولي والعربي، والآتي أعظم كل الأسماء يمكن إعطائها فرصة ولكن محمد فهمي أسوأ ما قد يحصل للبنان”.

وتتحذر الأنباء من فهمي على أنه “لا يمكن مباركة ومكافأة من كان له تاريخه بوزارة ودور سياسي وطني بالمطلق وكيف أن يدخل وزارة الداخلية فهي مصيبة وطنية غير مسبوق، لان تعيين الفهمي بخلفيته كأحد رموز النظام الأمني السوري وذراع حزب الله السابقة في الجيش، هو بمثابة إعلان حرب على الطائفة السنية عامة والحريري خاصة”.