تحذير للمشاة: لأخذ الحيطة والحذر عند جسر النقّاش!

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنّ حادث سير على جسر النقّاش (المفرق المؤدّي من الطريق البحرية بإتجاه نزلة الجسر المؤدّية إلى المسلك الغربي من أوتوستراد النقّاش)، أدّى إلى إزاحة مكعبات إسمنتية مثبّتة بـ”درابزين حديدي”، موجودة في المكان، مما يشكّل خطرًا على المشاة أثناء سيرهم على الجسر. وقد بوشرت الأعمال لإصلاح الأضرار في المكان.

لذلك، طلبت هذه المديريّة العامّة من المواطنين أخذ الحيطة والحذر عند المرور على الطريق المذكور، حفاظًا على سلامتهم، ريثما يتم الانتهاء من الإصلاحات.