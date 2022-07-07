الخميس 8 ذو الحجة 1443 ﻫ - 7 يوليو 2022 |
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تحذير من أزمة الرغيف... ضعوا حداً لمحتكري الطحين!

منذ 39 دقيقة
الخبز لبنان

الخبز لبنان

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سأل رئيس “اتحاد نقابات العمال والمستخدمين” في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل، وزير الاتصالات عن الفواتير الخيالية التي وصلت الى المشتركين عن شهر حزيران، رغم “ان الوزير القرم كان أكد ان جباية الفواتير الخلوية ستبدأ من شهر تموز”، معتبراً “ان ما حصل “سرقة موصوفة”، واذا كان الامر سيبقى على هذه الفواتير الخيالية فعلى الشركات السلام”.

ودعا مغربل الوزير القرم الى “تعليل ما جرى وإعادة الأموال الى أصحابها لان المشتركين صدموا لا بل فوجئوا من “خيالية الفواتير”، وهل يقبل رئيس الحكومة بذلك، حيث كان ضربة قاضية على حقوق المواطنين واغتصابها غصبا وليس جباية”.

وفي سياق اخر، حذر مغربل من أزمة رغيف، داعيا القضاء الى وضع يده على “محتكري الطحين”، ووزارة الاقتصاد الى “معالجة الأمور قبل استفحال الازمة التي نراها تلوح في الأفق من دون أي معالجة من قبل الوزارة والمعنيين. وما نشر اليوم من معلومات حول الفاسدين في مجال احتكار الطحين مصيبة كبرى لم تعالج من قبل ولا الآن. وهل المواطن بات فريسة لهؤلاء الفاسدين حيث عم الفساد كل الإدارات”.

واستغرب مغربل “الأقساط “المدولرة” في المدارس الخاصة التي بات المعنيون فيها بلا شفقة او رحمة حيث لم يعد العلم الا حكرا على الميسورين”.

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