تحرّك للمودعين أمام مجلس النواب: لن نسمح بتمرير الكابيتال كونترول بالصيغة المقترحة

شدّد رئيس جمعية صرخة المودعين “علاء خورشيد” على عدم السماح للمجلس الحالي أو اللاحق بتمرير الصيغة المقترحة في مشروع قانون الكابيتال كونترول، داعيًا جميع المودعين للتوحد والعمل بروحية واحدة لحماية حقوقهم كما هي الحال في هذا التحرك.

كلام خورشيد جاء في بيان عقب التحرك الذي نفذه اليوم المودعون ونقابات المهن الحرة امام مجلس النواب في وسط بيروت، جاء فيه:

“يدا واحدة وقف المودعون اليوم 26 نيسان 2022 أمام المجلس النيابي وسط بيروت، وحضور لافت لنقابات المهن الحرة وعلى رأسها نقابة المحامين في بيروت ونقيبا المحامين ناضر كسبار وماري تيريز القوال، رفضًا لما تسعى حكومة المصارف لتمريره في متن قانون “الكابيتال كونترول”، لا سيما محاولة تمرير المادة 12 والتي تلغي حق مقاضاة المصارف وأيضاً شطب أموال المودعين وتحميلهم خسائر الأزمة”.

كذلك، أكد خورشيد أن “المودعين والجميع يدا واحدة نجحوا في إلغاء هذه الكارثة لا الجلسة فحسب، التي كانت ستحدث وتؤدي إلى شطب 60 مليار دولار من أموال المودعين لصالح رفاهية هؤلاء الفاسدين”.

بدوره، توجه المحامي رامي عليق بالشكر الى كل المودعين والنقابات لا سيما نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس ونقيبيهما مثمنا مشاركة النقيب ناضر كسبار في تحرك المودعين والذي رعاه خير رعاية، كما خص بالشكر كل المودعين الحاضرين الذين انتفضوا لحقوقهم، لا سيما المناضلين الأشداء من جمعية صرخة المودعين، كما وجمعية المودعين، فهم لهم الفضل الأول والأخير في منع تمرير قانون الكابيتال كونترول في عدم اكتمال نصاب الجلسة.

واعتبر “أن هذه أبلغ رسالة للفاسدين على أن اللبنانيين اليوم هم يد واحدة في مواجهة إلغاء حقوقهم، مؤكّدًا أن لا تراجع حتى استرداد الودائع ودمعة كل أم وأب ومودع هي أنبل وأغلى من كل أموالهم ومناصبهم”.