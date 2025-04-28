تحضروا لموجة أمطار خفيفة.. ماذا في توقعات الطقس؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل على الساحل و فوق الجبال، وارتفاع في نسبة الرطوبة، وتكون الأجواء مهيأة لهطول أمطار خفيفة محلية بخاصة خاصة شمال البلاد وجنوبها، تنشط الرياح أحيانا، ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من مستويات منخفضة فتسوء معه الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس ربيعي معتدل ومستقر نسبيا، يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية على الساحل، يتحول يوم الثلاثاء إلى ربيعي متقلب محليا .

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15 و24، طرابلس بين 13 و23، وزحلة بين 9 و22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في الداخل ومن دون تعديل فوق الجبال وعلى الساحل، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع ضباب على المرتفعات المتوسطة ليلا.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل و دون تعديل على الساحل وفوق الجبال، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وتكون الأجواء مهيأة لهطول امطار خفيفة محلية بخاصة خاصة شمال البلاد وجنوبها، تنشط الرياح أحيانا، ويتشكل الضباب الكثيف بدءا من مستويات منخفضة فتسوء معه الرؤية.

الأربعاء: غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خلال النهار، ورياح ناشطة بدءا من بعد الظهر، ويستمر تكون الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وهطول امطار متفرقة صباحا، مترافقة مع رياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى ما يقارب 65 كلم/س يرتفع معها موج البحر و يتوقع حدوث برق ورعد في المناطق الشمالية. على ان يتحسن الطقس تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول الى غائم جزئيا مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .

-الحرارة على الساحل من 17 الى 23 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 19 درجة ، في الداخل من 9 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية صباحا جنوبية غربية ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 85%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج،حرارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,52

-ساعة غروب الشمس: 19,19