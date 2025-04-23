تدابير سير بالتزامن مع الجلسة التشريعية غداً

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامّة ما يلي:

“السّاعة 11:00 من يوم الخميس 24-4-2025، ستُعقَد في مجلس النّواب جلسة تشريعية لدراسة القوانين والمشاريع المُدرَجَة على جدول أعمال المجلس.

لذلك، سيتم إخلاء وإقفال شارع المصارف كلّيّاً طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتباراً من السّاعة 7:00 صباحاً من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم والتّقيّد بإرشادات وتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة السير ومنعاً للازدحام”.