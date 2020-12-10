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تدابير سير في الأوزاعي اعتباراً من الجمعة

منذ 8 ثواني
تدابير سير

تدابير سير

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم الشركة المتعهدة مشروع ترميم شبكة الصرف الصحي بأعمال في منطقة الاوزاعي:

على الطريق العام / المسلك الغربي، اعتباراً من الساعة 21.00 من تاريخ 11-12-2020 حتى الانتهاء. على المسلك الشرقي مقابل محطة الجنوب اعتباراً من صباح 12-12-2020 حتى الانتهاء.

ستؤدي هذه الاشغال الى تحويل السير الى المسلك الاخر اثناء الحفر. كما ستقوم بقطع المسرب الايمن من المسلك الشرقي المتجه من الجنوب الى بيروت، اعتبارا من صباح تاريخ 12-12-2020 ولمدة اسبوع.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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