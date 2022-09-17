السبت 21 صفر 1444 ﻫ - 17 سبتمبر 2022 |
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تدابير سير في هذه المناطق... والسبب؟

منذ 9 دقائق
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صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة‎ ‎البلاغ التّالي‎:‎

يُقام يوم غدٍ الأحد 18-9-2022 سباق ركض ينطلق من أمام مدافن صبرا وشاتيلا، مروراً بالمدينة الرياضية، محلّة شاتيلا، فمحطّة ‏الرحاب، ومن ثمّ العودة إلى نقطة الانطلاق‎.‎

‎ ‎لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، اعتباراُ من الساعة 7:00 حتى الساعة 11:00 صباحاً، من التاريخ المذكور أعلاه، ‏تدابير السّير التّالية‎:‎

تحويل السّير اعتباراً من جسر المطار بإتجاه المطار / المسلك الغربي‎.‎
تحويل السّير من “السّفارة الكويتية” / (البنك الفرنسي) بإتجاه “السّلطان إبراهيم‎”.‎
تحويل السّير القادم من الجنوب على أوتوستراد الأسد، بإتجاه نفق سليم سلام‎.‎
يُطلب إلى المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبعلامات السّير الموضوعة على ‏الطرقات، حفاظاً على السّلامة العامّة‎.‎

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