تدابير سير في هذه المناطق... والسبب؟

صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة‎ ‎البلاغ التّالي‎:‎

يُقام يوم غدٍ الأحد 18-9-2022 سباق ركض ينطلق من أمام مدافن صبرا وشاتيلا، مروراً بالمدينة الرياضية، محلّة شاتيلا، فمحطّة ‏الرحاب، ومن ثمّ العودة إلى نقطة الانطلاق‎.‎

‎ ‎لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، اعتباراُ من الساعة 7:00 حتى الساعة 11:00 صباحاً، من التاريخ المذكور أعلاه، ‏تدابير السّير التّالية‎:‎

تحويل السّير اعتباراً من جسر المطار بإتجاه المطار / المسلك الغربي‎.‎

تحويل السّير من “السّفارة الكويتية” / (البنك الفرنسي) بإتجاه “السّلطان إبراهيم‎”.‎

تحويل السّير القادم من الجنوب على أوتوستراد الأسد، بإتجاه نفق سليم سلام‎.‎

يُطلب إلى المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبعلامات السّير الموضوعة على ‏الطرقات، حفاظاً على السّلامة العامّة‎.‎