تدابير سير ومنع مرور السيارات غداً على الخط البحري في صيدا

صـدر عـن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

يُقام يوم غدٍ الأحد 18-9-2022 سباق “ترياتلون – صيدا 2022″، لذلك ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، اعتباراُ من الساعة 4:00 فجراً حتى الساعة 13:00 ظهرًا من التاريخ المذكور، تدابير السّير التّالية:

– منع وقوف السّيارات بمحاذاة الرصيف على المسلكي الشرقي والغربي من “الخطّ البحري” الممتد من الجسر الهوائي شمالاً وصولاً إلى تقاطع الزعتري جنوبًا.

– منع المرور على كلّ المتفرّعات من الأوتوستراد الشرقي والمؤدّية إلى “الخط البحري”.

– منع المرور عند تقاطع الزعتري-الكورنيش البحري، وصولاً إلى الجسر الأولي (بالاتجاهين).

– تحويل السّير القادم من الشّمال باتّجاه الجنوب، إلى فوق الجسر الهوائي، فالأوتوستراد الشرقي.

– تحويل السّير القادم من ساحة النّجمة-صيدا، باتجاه ساحة أكبر علم يمينًا عند مفرق “حلويات دولسي” باتجاه محلّة البستان الكبير، فالأوتوستراد الشرقي.

يُطلب إلى المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم وبعلامات السّير الموضوعة على الطرقات، حفاظاً على السّلامة العامّة.