تدافع وتوتّر.. عدسة "صوت بيروت" تُواكب تصعيد العسكريّين المتقاعدين

رفضًا لتدنّي قيمة رواتبهم في ظل الارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانيّة، اعتصم العسكريون المتقاعدون وموظفو القطاع العام أمام مصرف لبنان، وسط حالة من التوتر والتصعيد، إثر تدافع بين المتظاهرين والعناصر الأمنية في محيط المصرف، في ظلّ محاولات لنزع السلاك الشائك، وفق ما يُظهر الفيديو المرفق لـ “صوت بيروت انترناشونال”.

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وقد انتقل المتظاهرون سيرًا على الأقدام من ساحة رياض الصلح إلى أمام مصرف لبنان في الحمرا، حيث واكبت مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” تحرّكاتهم التصعيديّة، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشيّة في ظلّ الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.

هذا وكان العسكريون المتقاعدون والموظفون في القطاع العام، قد بدأوا اعتصامهم الذي واكبته مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” صباحًا في ساحة رياض الصلح، حيث شددوا على أنّ معاشاتهم لم تعد تكفيهم لشراء ربطة خبز وقارورة غاز، قبل أن يتوجّهوا وسط أجواء من الغضب إلى مصرف لبنان في الحمرا.